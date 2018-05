Kore-Eda ganha Palma de Ouro em Cannes

A crônica familiar "Shoplifters", do aclamado diretor japonês Hirokazu Kore-Eda, conquistou neste sábado (19) a Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes, que também premiou Spike Lee e a libanesa Nadine Labaki. A edição mais feminista do Festival de Cannes premiou uma segunda mulher, a italiana Alice Rohrwacher.

A cerimônia de premiação teve uma protagonista inesperada: a atriz italiana Asia Argento, que afirmou que Harvey Weinstein "nunca mais" será bem-vindo em Cannes, onde, segundo ela, o produtor americano a estuprou em 1997.

A Palma de Ouro, concedida pelo júri presidido por Cate Blanchett, dificilmente será questionada este ano. Unanimemente aclamado pela crítica, "Shoplifters" - quinto filme de Kore-Eda em competição - retrata minuciosamente uma família recomposta que se dedica a praticar furtos.

Quem é quem? Que segredos eles escondem? O diretor de "Pais e filhos" (2015) e "Ninguém Pode Saber" (2004) mergulha na privacidade de cada um de seus membros, que buscam uma segunda chance de serem felizes.

Kore-Eda quis "compartilhar" o prêmio com os dois cineastas que não puderam apresentar seus trabalhos selecionados em Cannes: o russo Kirill Serebrennikov ("Leto"), em prisão domiciliar, e o iraniano Jafar Panahi ("Three Faces"), que está proibido de deixar o país.





"A República do Brooklyn"

Spike Lee, de volta à Croisette depois de 27 anos, ficou com o segundo prêmio por BlacKKKlansman", uma história real de um policial afro-americano que se infiltrou na Ku Klux Klan nos anos 1970. O filme, cheio de humor e ação, envia uma mensagem contra o racismo e o presidente Donald Trump.

Ao receber o prêmio, Lee o dedicou à "República Popular do Brookyln de Nova York" e advertiu contra o líder republicano "neste ano que vivemos perigosamente".

Em um festival marcado pelo histórico protesto de mulheres artistas e cineastas pela igualdade na indústria, uma delas, a libanesa Nadine Labaki, recebeu o Prêmio do Júri por "Capharnaüm", sem dúvidas o filme mais comovente da disputa, sobre uma criança e um bebê que sobrevivem nas ruas de Beirute.

O ator é um refugiado sírio de 13 anos que no filme cuida de um bebê. "A infância mal querida é a base dos males deste mundo", declarou a diretora de "Caramel" ao receber o prêmio ao lado do jovem ator, Zain Al Rafeea. "Não podemos permanecer cegos para o sofrimento dessas crianças".





Novos talentos

Nesta 71ª edição apresentada como a da renovação - com 10 cineastas disputando a Palma de Ouro pela primeira vez e apenas dois filmes americanos - foram premiados ??dois artistas até agora desconhecido.