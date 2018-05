KL Jay: 'Tem gente que fala que é seu fã, mas odeia preto e pobre'

É impossível contar a história do rap nacional sem esbarrar na história de KL Jay, 49. A trajetória do DJ responsável por criar as bases do Racionais Mc's está entrelaçada com o surgimento do gênero no Brasil. No final da década de 1980, antes mesmo da criação do grupo que integra ao lado de Edi Rock, Ice Blue e Mano Brown, KL Jay já estava produzindo. Hoje, com a pausa na carreira do Racionais – que apesar das férias, ele garante que está tudo bem -, o paulistano se prepara para lançar seu terceiro disco solo, intitulado "Na Batida V. II". Além disso, ao lado de nomes como Gilberto Gil, Pabllo Vittar, BaianaSystem e outros artistas, ele se apresenta no Bananada 20 anos, festival que acontece durante essa semana, em Goiânia. KL Jay é um dos escalados do Palco Redbull, e toca no evento na madrugada de sexta-feira (11) para sábado (12), à 1h40. Ele fala ao Destak.





Você foi um dos pioneiros do rap nacional. Como entrou em contato com o gênero e como se envolveu na cena?

O envolvimento é gradativo. Eu frequentava bailes, shows, lia muita revista e ouvia rádio, principalmente a FM, nos anos 1980. Me identifiquei com o funk norte-americano e comecei a ir em festas que tocaram esse tipo de música. Não conseguia ir logo de cara porque eu tinha uns 11 ou 12 anos, mas depois, já com uns 13, 14, passei a frequentar.

E como começou a produzir?

Fui metendo a cara, eu e o Edi Rock (parceiro no Racionais Mc's). Nós fazíamos festas em casas de família nos fins de semana. A gente colocava o som no quarto, e enquanto as pessoas dançavam na sala, espiávamos pela fechadura pra ver se o pessoal estava curtindo. Você começava assim, com toca fita ou toca disco, e um amplificador.

Você está para lançar um disco. O que podemos esperar?

"Na Batida Vol. 2" é um disco antigo e moderno. Ele lembra os anos 1990 e a época atual ao mesmo tempo. Senti que o antigo e o novo se completavam. Quis trabalhar com o boom-bap e com algo mais atual. Tem muitos convidados, tem gente nova e um pessoal mais renomado. Gosto de misturar as influências.

O Bananada é em Goiânia. Como é a recepção dos seus fãs e do Racionais em outros Estados?

Temos fãs em todos os lugares. Em alguns, eles são mais frios, em outros, mais calorosos. Alguns são mais fãs do Brown, ou meus, etc. Costumo lidar bem com isso. Tenho um padrão de sempre tratar todo mundo bem, tirar foto, dar autógrafo. Já está tudo no pacote do KL Jay.

Com 30 anos de carreira, o seu processo de produção mudou muito?

O processo é algo muito particular. Meu jeito não mudou, o que mudou foi o timbre. Se você se permite, vai ficando mais livre, com a mente mais aberta, você ouve mais música e acaba ousando fazer algo diferente. Vira uma tradição. Produzir é como dirigir o carro, você tem o jeito que acaba levando pro resto da vida.



Você trabalha muito com o uso de samples. Como funciona? Todos os samples que usa são de músicas que já conhecia? Como rola a pesquisa?

A pesquisa não é só ficar em casa ouvindo música ou comprar um disco novo. A música está no carro, no rádio, no baile, na rua. Você tem que estar com a antena ligada sempre. É muito louco, você ouve uma canção e pensa: "Nossa, isso aí dá um rap foda". Conheci muito ouvindo rádio no carro.