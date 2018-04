'Killing Eve' tem elenco majoritário de mulheres

A série foi criada por Phoebe Waller-Bridge, que se destaca no cinema e na TV com “Solo – Uma História Star Wars” e “Fleabag”

Escondida no enorme catálogo de séries originais da Amazon Prime, está a série "Fleabag". A comédia, produzida pela BBC, tem apenas seis episódios, e Phoebe Waller-Bridge como criadora e atriz, no papel da protagonista. A britânica também se destaca no universo de Star Wars com "Solo", onde vive L3-37, a primeira droid mulher da história. Como se isso não bastasse para estar no radar dos aficionados por TV e cinema, Waller-Bridge teve sua nova produção, "Killing Eve", como um dos destaques do Festival Canneseries.

Foi a primeira edição do Canneseries, que aconteceu na França de 4 a 11 de abril. Apesar de não ser tão famoso quanto seu companheiro, o festival de cinema, o projeto é ambicioso, e pretende crescer o suficiente para deixar produções inovadoras de TV em destaque. Nesse ano, foram apresentadas séries mexicanas ("Aqui na Terra"), espanholas ("Félix") e até italianas ("The Hunter"). "Killing Eve" é a concorrente dos EUA, produzida pela BBC, e tem elenco majoritário de mulheres.

A premissa não é nada muito original, e aborda um jogo de gato e rato entre detetive e assassino, com base nos livros homônimos de Luke Jennings. Já vimos isso milhares de vezes na TV, seja em produções mais elaboradas como "Sherlock" ou nas mais contidas, como "Luther", ambas conduzidas por protagonistas homens. Nesse caso, os papéis que geralmente são masculinos são entregues nas mãos de duas mulheres, Eve (Sandra Oh) e Villanelle (Jodie Comer), que não poupam os esforços na "perseguição" e são acompanhadas de tiradas irônicas, característica bem presente nas produções de Waller-Bridge.

Em "Fleabag", por exemplo, a protagonista comanda um café vazio, dá em cima de várias pessoas, é viciada em sexo, frequenta palestras feministas, e quebra a quarta parede para fazer uma piada "suja". Com o desenrolar dos episódios, a trama tem uma virada dramática e percebemos que tudo é, na verdade, uma história sobre luto.



Já em "Killing Eve", a narrativa é um pouco mais tradicional (como de costume em produções do gênero), mas ainda assim ganha um toque sagaz, tudo acompanhado por uma trilha sonora moderna e um estilo refrescante.

Atuações são dignas de nota. Sandra Oh ficou dez anos em "Grey’s Anatomy" onde explorou seu desempenho como coadjuvante ao máximo. Agora, ela finalmente ganha um papel de protagonista, se prova uma verdadeira força da natureza e entrega uma ótima performance como Eve. Se em "Grey’s..." ela redefiniu o conceito de uma amizade feminina com a protagonista Meredith (Ellen Pompeo), em "Killing Eve" cria uma dinâmica detetive/assassina completamente nova para mulheres.

Jodie Comer também se destaca como uma psicopata elegante e mostrada ocasionalmente como "sexy". Se uma personagem como essa tivesse caído nas mãos de um showrunner homem, talvez alguns estereótipos acabassem sendo perpetuados. Aqui, a visão de Waller-Brigde garante que Villanelle seja tão inteligente e violenta quanto qualquer matador de aluguel homem é relatado.

Racismo

Nos livros de "Killing Eve", Luke Jennings descreve a protagonista como uma mulher branca. Na série, que já foi renovada para sua segunda temporada pela BBC, quem vive a mesma é a canadense Sandra Oh, que tem descendência oriental. Em entrevista para a Vulture, Sandra Oh falou sobre o racismo que sofreu em Hollywood por muitos anos, e que passava como algo "comum" na sua mente.

Segundo a atriz, ela não acreditou que lhe estavam oferecendo um papel de protagonista. "Até que ponto o racismo afeta seu trabalho? Eles fizeram uma lavagem cerebral em mim", conta. Apesar de ser um assunto bastante abordado na mídia geral nos tempos de #MeToo, ainda existe grande resistência em dar grades papéis para mulheres, principalmente quando elas não são brancas. Esse racismo é algo que fica internalizado não só em quem assiste os produtos da indústria, mas também naqueles que estão inseridos na mesma.

Aos poucos, as mudanças e oportunidades estão chegando. Existem séries como "Killing Eve" e "How To Get Away With Murder" que colocam mulheres em papéis que foram delegados a homens, por anos. Mais do que isso, contam com a visão de produtoras mulheres (Waller-Bridge e Shonda Rhimes, respectivamente), para ajudar no processo.