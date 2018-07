Kiko Zambianchi: 'Sempre existirá alguém que goste de rock'

Cantor e compostor, que está em turnê e toca nesta terça em São Paulo, expõe a necessidade de que músicos do gênero persistam

Com mais de 30 anos de carreira, o cantor e guitarrista paulista (de Ribeirão Preto) Kiko Zambianchi, 57, está na estrada e se apresenta nesta terça (31), em São Paulo, no Teatro Porto Seguro, com ingressos de R$ 40 a R$ 60. Além dos clássicos hits "Rolam As Pedras" e "Primeiros Erros"; e de sua versão para "Hey Jude", dos Beatles, o show - intitulado Bem Bacana Demais, nome também de uma de suas músicas - tem um outro lado do artista.



"É um show diferente. O público ouve músicas de todos os meus discos e conhece algumas das novas, que serão lançadas na internet posteriormente, mas é também uma performance com mais guitarra, então vou sair um pouco do acústico", adianta Kiko.



Zambianchi é um artista de forte representação do rock nacional, e reconhece a importância de dar continuidade ao estilo.



"Sempre vai existir alguém que goste de rock. Vejo isso com os festivais. Hoje voltamos a ter a diferença dos anos 80, com um maior número de bandas de rock internacionais do que nacionais. Mas mesmo sendo bem difícil para quem não tem nome crescer nesse cenário, é muito importante termos uma cena de rock nacional. Não podemos deixar tudo para os gringos", diz.



Persistência

Apesar das dificuldades, o guitarrista também ressalta a necessidade de ser persistente.

"É muita loucura nesse meio. Nem sempre você vai estar em evidência, então é preciso muita persistência. Sou muito grato de continuar participando. Acho que não consigo fazer outra coisa."



A carreira de Zambianchi é marcada também por inúmeras parcerias, sendo uma das mais conhecidas a que fez com a banda Capital Inicial.

"Temos uma relação muito legal. Quando trabalhamos juntos, geralmente eu faço a melodia, e o Dinho e o Flávio a letra", conta o compositor, que participou recentemente do processo de composição do single "Tudo Vai Mudar", do Capital.