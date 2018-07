Kevin Spacey recebe novas acusações de assédio

Uma das vítimas foi Guy Pearce, ator de 'Amnésia'

Conhecido por suas atuações em produções como "Beleza Americana" e a série "House of Cards", Kevin Spacey recebeu mais três acusações de assédio, segundo a Variety. Em outubro de 2017, no auge da campanha #MeToo, Anthony Rapp acusou Spacey de tê-lo assediado quando Rapp tinha apenas 14 anos.



Desta vez, uma das vítimas a falar sobre o caso foi Guy Pearce, ator de "Amnésia", em um talk show. A Scotland Yard está cuidando do caso.



Desde outubro, o Old Vic, teatro de Londres que Spacey trabalhou por 11 anos, recebeu mais de 20 denúncias, todas de homens.



Depois da denúncia de Rapp, Spcey foi afastado de "House of Cards", série original da Netflix em que fazia o papel principal. Na ocasião, o ator se desculpou, se assumiu gay, e se internou em uma clínica para tratar o seu vício em sexo.