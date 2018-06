Kesha acusa Dr. Luke de abusar Katy Perry em mensagem para Lady Gaga

Batalha da cantora com o produtor teve mais um desdobramento

De acordo com o site The Blast, Kesha acusou Dr. Luke de abusar de Katy Perry. Segundo os documentos conseguidos pela revista People, a acusação foi feita pela cantora por mensagem enviada para Lady Gaga em 2016.



Em maio deste ano, Dr. Luke queria pedir U$ 50 milhões de indenização a Kesha por ter manchado sua reputação. Segundo ele, todo o processo – que começou em 2014 – teria causado a queda de sua popularidade e por conta disso, perdeu contratos com artistas como Katy Perry, com quem trabalhou em músicas como "Roar", "Dark Horse", e outros sucessos.



Segundo os documentos, Kesha mandou uma mensagem para Lady Gaga em fevereiro de 2016 afirmando que Luke teria abusado dela e de Katy Perry.



Até o momento Katy nunca se pronunciou contra o produtor, mas não trabalha com ele desde o single "Dark Horse", lançado em 2013.