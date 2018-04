Kendrick Lamar faz história ao ganhar Prêmio Pulitzer

Depois de liderar diversas listas de melhores discos de 2017 e receber o Grammy de melhor disco de rap do ano com "DAMN.", Kendrick Lamar agora conquistou o Prêmio Pulitzer de Música. A conquista é histórica, já que a organização nunca premiou um disco que não fosse de jazz ou orquestra.O anúncio foi feito no próprio site do Pulitzer e como justificativa, o site descreveu o trabalho como "uma virtuosa coleção de músicas unidas pela autenticidade e o dinamismo rítmico que capturam bem a complexidade da vida afro-americana moderna".