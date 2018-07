Katy Perry dá até logo ao Rock in Rio e finaliza festival em Lisboa

De seguida, a veterana do Rock in Rio Lisboa, Ivete Sangalo abalou a legião de fãs que trazia cartazes e faixas com seu nome. Conhecida pelo público português, Ivete reafirmou seu hábito de presença mesmo em época de amamentação - a cantora passou recentemente pelo parto das gêmeas Marina e Helena - e não deixou de dançar durante todo o show, mesmo afirmando que "alguns dos movimentos estavam difíceis".



Todos os sucessos, desde "Abalou" à "Eva" e "Base do Beijo", foram relembrados, além de também ser adicionado à música "Poeira" um toque de funk. Mas Ivete não deixou de aproveitar o momento para fazer uma declaração de cunho crítico em meio à sua apresentação, segundo a cantora, "É tempo de mudar. O Brasil do jeito que está não dá mais", porém não fez menções a nenhum nome em específico.



Homenageando todos os artistas do Axé brasileiro, Ivete, em um movimento surpreendente, convidou ao palco Daniela Mercury, precursora do gênero, e cantaram juntas o sucesso da baiana "O Canto da Cidade".



Ao final, a dúvida de que Ivete Sangalo é rainha quando sobe ao palco tornou-se nula, e o aquecimento para o jogo de Portugal foi atingido após Veveta mencionar diversas vezes seu amor pelo país, lamentando não ter trazido toda a família.



A cantora inglesa Jessie J apresentou-se logo após a finalização da partida pela Copa, e apareceu pela primeira vez ao público com a bandeira de Portugal, cantando o hit "Do It Like a Dude". Pretendendo fazer com que os portugueses superassem a perda, a artista apresentou seu inconfundível carisma, e trouxe uma setlist especial.



Focada na autoaceitação e amor próprio, Jessie conversou diversas vezes com o público, e tentou fazer "o maior número de contato visual possível". No início estabeleceu uma relação muito mais animada do que as próximas músicas reservavam. Numa sequência de "Nobody's Perfect", "Easy On Me", Flashlight" e "Who You Are", fez também um discurso poderoso sobre o falecimento de seu avô e sobre ter passado tempos difíceis, sendo ajudada pelos fãs sempre. Ao final retomou a animação com "Queen", e disse adeus ao público com "Bang Bang" e "Price Tag".



Como última convidada da oitava edição do Rock in Rio Lisboa, Katy Perry apresentou sua tour entitulada "Witness", derivada do último álbum da cantora. Ponto positivo da última a apresentar-se no intervalo do famoso campeonato de futebol americano Super Bowl, é a construção de palco. Mesmo reduzida por conta do tamanho da estrutura do Palco Mundo, dados gigantes, flamingos, a estrutura de um olho como telão e um número elevado de dançarinos estavam presentes.



Em 5 diferentes atos, todos eles alternados com uma troca de roupa de Perry, presenciava-se inúmeros sucessos da cantora, engajados entre si por figurino ou estilo musical. A setlist praticada durante toda a digressão contava com "Dark Horse", "Chained To The Rhythm" - que sofreu com o desligamento do microfone da cantora durante o início, "Hot N Cold" e mais. Durante "I Kissed a Girl", que teve duas frases alteradas ao vivo, Perry segurou também a bandeira LGBTQ+.



Encantando todos os presentes com infindáveis surpresas ao palco, novidades cada vez mais coloridas, além de recursos lúdicos de vestimenta e decoração, Katy Perry marcou sua presença pela terceira vez no Palco Mundo do Rock in Rio e finalizou com chave de ouro a oitava edição do festival em Lisboa, cantando o sucesso "Firework".

