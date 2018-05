Kasabian adia show em São Paulo e cancela show no Rio

O adiamento cabe aos shows de São Paulo, Buenos Aires e Santiago.

Com a justificativa de "problemas de logística de última hora", o Kasabian adiou o show que faria em São Paulo, no dia 16 maio, e cancelou a apresentação que aconteceria no Rio de Janeiro, no dia 18/5.Em São Paulo, a apresentação continua sendo no Credicard Hall, mas em 30 de setembro. Na ocasião, a banda promove "For Crying Out Loud", seu mais recente trabalho, lançado no ano passado.

Formado há cerca de 20 anos, o Kasabian despontou já com elogios para seu primeiro disco, homônimo, que saiu em 2004. Outro álbum cultuado de sua carreira é "Velociraptor!", de 2011.