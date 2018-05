Kanye West lança empresa de arquitetura

O rapper americano anunciou através do Twitter que vai começar um projeto de arquitetura, o Yeezy Home

Kanye West anunciou no domingo (6) no Twitter, que procura arquitetos e designers industriais para começar um projeto de arquitetura chamado Yeezy Home.





we’re starting a Yeezy architecture arm called Yeezy home. We’re looking for architects and industrial designers who want to make the world better — KANYE WEST (@kanyewest) 6 de maio de 2018



O rapper americano é dono da Yeezy, empresa que dá nome ao design de suas roupas. A empresa tem vindo a colaborar com a Adidas. No mês passado o artista anunciou também no Twitter que a Yeezy deixava de ser reconhecida como uma marca de design para ser identificada como uma marca de vestuário, segundo adianta o The Guardian.





O artista afirmou que a Yeezy é a "segunda empresa do mundo com o maior crescimento na história" e acrescentou que até ao final do ano ia abrir 160 novas vagas de emprego. O rapper estima ainda que a marca atinja receitas no valor de 1 bilhão de dólares este ano.



Já em 2013, durante uma entrevista, Kanye West tinha demonstrado interesse na área da arquitetura. "Eu quero fazer produtos, eu sou uma pessoa de produtos" e continua, citado no The Guardian: "Não só roupas, mas design de garrafas de água, arquitetura… Eu faço músicas mas não devo ficar limitado a um único lugar de criatividade".



O rapper americano prepara-se para lançar dois álbuns já em Junho deste ano.