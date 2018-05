Kanye West chama escravidão de 'opção' e cria nova polêmica

02.05.2018 08:33

Declaração foi dada em entrevista por ocasião do lançamento de seus próximos dois álbuns

O astro americano do rap Kanye West, que já tinha sido alvo de críticas por ter apoiado Donald Trump, voltou a criar polêmica nesta terça-feira (1º) ao afirmar que a escravidão é uma "opção".



"A gente ouve dizer que a escravidão durou 400 anos. Quatrocentos anos? Parece uma opção", disse o rapper de Chicago, em entrevista ao site de informações sobre celebridades TMZ por ocasião do próximo lançamento de seus dois álbuns mais recentes. "Estamos em uma prisão mental. Gosto da palavra 'prisão' porque 'escravos' está ligada demais aos negros."



"Sei, é claro, que os escravos não foram acorrentados e embarcados porque queriam", escreveu no Twitter após receber uma saraivada de críticas. Mas "não podemos permanecer mentalmente prisioneiros nos próximos 400 anos", destacou.



O artista, de 40 anos, casado com a modelo Kim Kardashian, voltou a frequentar as redes sociais em abril, depois de uma longa ausência, atribuída a uma depressão e uma hospitalização.



Além de anunciar seus novos projetos, Kanye West ratificou seu apoio ao "irmão" Donald Trump, a quem considera "um dragão de energia", um adjetivo que usa para si próprio.



Muitos artistas da comunidade hip-hop, majoritariamente negra e contrária ao presidente republicano, criticaram o rapper, mas ele recebeu o apoio de colunistas conservadores.



Em 2005, após o devastador furacão Katrina passar por Nova Orleans, West acusou na TV o então presidente George W. Bush de "não prestar atenção nos negros".



Ele ainda admitiu ter se sentido ofendido porque Barack Obama não o convidou à Casa Branca – em 2009, o presidente democrata, também negro e nascido em Chicago, o desqualificou por seu comportamento nos MTV Video Music Awards, quando o rapper interrompeu a cerimônia para afirmar que Taylor Swift não merecia ser premiada.



Obama "nunca ligou para se desculpar", lamentou West.