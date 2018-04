Kanye West anuncia dois novos discos para junho

Em um dos projetos ele aparece ao lado de Kid Cudi

Depois de um tempo longe do Twitter, Kanye West voltou a usar a rede social no início dessa semana. E o que parecia ser sinal de boas notícias, se concretizou nesta quinta-feira (19). Mais cedo, o rapper usou seu perfil para dizer que o dia de hoje (19) seria o melhor de todos. Seguindo a lógica de seus últimos tweets, todos motivacionais, o recado não parecia tão profético.





today will be the greatest day so far. Life keeps getting better and better. — KANYE WEST (@kanyewest) 19 de abril de 2018

my album is 7 songs — KANYE WEST (@kanyewest) 19 de abril de 2018

June 1st — KANYE WEST (@kanyewest) 19 de abril de 2018

me and Cudi album June 8th — KANYE WEST (@kanyewest) 19 de abril de 2018

it's called Kids See Ghost. That's the name of our group — KANYE WEST (@kanyewest) 19 de abril de 2018

Mais à tarde, Kanye voltou para a rede e anunciou dois novos discos. Um deles, solo, será lançado no dia 1º de junho, e o segundo na semana seguinte, 8 de junho, ao lado do rapper Kid Cudi. O projeto do duo se chama Kids See Ghost.O trabalho mais recente de Kanye, "The Life of Pablo" veio em 2016. Fanático pelo Twitter na época, o rapper detalhou muita coisa do processo de produção e lançamento do disco pela rede social. Quando lançou a primeira versão do "TLOP", chegou até a dizer que arrumaria a faixa "Wolves" (o que de fato, fez).