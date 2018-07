Kamala Khan é a heroína que todos nós precisamos

Ms. Marvel subverte o que estamos acostumados a ver em personagens femininas nos quadrinhos e cria uma figura livre de estereótipos. Nos primeiros quadrinhos, Ms. Marvel vive à sombra de sua heroína favorita, Capitã Marvel. O interessante é que, apesar de começar apenas como uma fã daquele universo, sua jornada evolui ao ponto da inumana entrar para os Novíssimos Vingadores e liderar o grupo dos Campeões, ao lado de Viv Visão e Nova.O sentimento presente nas páginas dessa história nos remete ao que o Homem-Aranha, agora já velho, era no começo. A famosa frase "Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades" se aplica nesse caso perfeitamente, e Kamala tem que balancear sua vida na escola e com os pais, com a responsabilidade de seus poderes recém-adquiridos.Não há forma melhor para incluir uma nova e mais ampla geração de leitores para esse tipo de histórias do que criar heroína tão empática e identificável como ela.A experiência pessoal de Amanat e Willow Wilson foi fundamental na hora de colocar em prática uma visão cultural tão diferente e incompreendida como a de imigrantes paquistaneses nos EUA. A inumana, que ganha seus poderes após entrar em contato com terrigêneo, lançado pelo Raio Negro e explorado na série "Agents of Shield", tem fortes tendências nerds e quer apenas viver sem carregar o peso de ser "diferente". Seu collant não é extremamente colado e os seus questionamentos são escritos de forma que não pareçam banais, deixando de lado o mito de uma obra "só para garotas". O ambiente crível de sua família e sua personalidade representam o bom trabalho das duas escritoras, e isso prova que representatividade no processo de criação também é fundamental.

A heroína não é a primeira a chegar nessa nova fase para a Marvel. O manto do Capitão América está com Sam Wilson; existe o Miles Morales, um menino negro, esperto, que é o Homem-Aranha de um universo alternativo nos quadrinhos; a Riri Williams com a armadura do Homem de Ferro; Jane Foster como a poderosa Thor; ou até mesmo a America Chavez, heroína latina e lésbica.

Kevin Feige, responsável pelo universo cinematográfico da Marvel, já comentou sobre os planos de adaptar os quadrinhos da Miss para as grandes telas. Com o debute da Capitã Marvel em março do ano que vem, existe um grande espaço para introduzir a personagem na próxima fase da MCU. Um filme da heroína talvez seja tão importante quanto "Pantera Negra" para abrir mais ainda as portas para uma cultura pop mais tolerante e inclusiva.