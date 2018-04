Júri do Festival de Cannes é dominado por mulheres

Presidido pela atriz australiana Cate Blanchett e com as presenças das atrizes Kristen Stewart e Léa Seydoux o evento acontece em maio

O Júri do Festival Cannes de 2018 será composto majoritariamente por mulheres. Presidido pela atriz australiana Cate Blanchett ("Carol" e "Manifesto") e com presença de Kristen Stewart ("Personal Shopper"), Léa Seydoux ("Azul é a Cor mais Quente"), da diretora Ava DuVernay ("Uma Dobra no Tempo") e da cantora Khadja Nin (de Burundi), o evento acontece de 8 a 19 de maio.



"Diante de uma competição com um perfil renovado, que apresenta cineastas que comparecem pela primeira vez, o júri da próxima edição do Festival de Cannes convida cinco mulheres, quatro homens, sete nacionalidades e cinco continentes", anunciou o festival em comunicado.



O diretor canadense Denis Villeneuve ("Blade Runner 2049"), o francês Robert Guédiguian ("A Cidade Está Tranquila"), o russo Andrei Zviaguintsev ("Sem Amor") e ator taiwanês Chang Chen ("O Grande Mestre"), completam o júri.



Blanchett sucede como presidente do júri o cineasta espanhol Pedro Almodóvar e será a 12ª mulher a comandar o júri em 71 edições do festival e a primeira desde Jane Campion, em 2014. A atriz de 48 anos, venceu o Oscar por seus papéis em "O Aviador" e "Blue Jasmine", e foi uma das primeiras a se posicionar contra o produtor Harvey Weinstein.



Já concorrendo ao Palma de Ouro, poucos filmes são dirigidos por mulheres, sendo que um dos indicados é "High Life" de Claire Denis. O espanhol "Todos lo Saben", do iraniano Asghar Farhadi, protagonizado por Penélope Cruz, Javier Bardem e Ricardo Darín, irá abrir a mostra.



Polêmicas

Faz alguns anos que a polêmica Netflix versus Cannes anda levantando diversos debates no mundo do cinema. Esse ano, os filmes do streaming foram proibidos de concorrer a Palma de Ouro pelo diretor do festival Thierry Frémau. Em resposta, a plataforma tirou todas produções que seriam exibidas no evento. Ano passado, "Okja" e "Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe" concorreram aos prêmios.