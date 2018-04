'Jumanji' irá ganhar um terceiro filme

O longa, que tem Dwayne “The Rock” Johnson como protagonista, se tornou a maior bilheteria da Sony

Após se tornar a maior bilheteria da Sony nos cinemas com US$ 403,71 milhões, "Jumanji: Bem-Vindo a Selva" irá ganhar uma sequência. O anuncio foi feito pelo protagonista Dwayne "The Rock" Johnson. O elenco também conta com Black Jack, Kevin Hart e Karen Gillan. Confira:





Ao contrário do filme original da franquia, onde as pessoas jogavam em um jogo de tabuleiro, aqui elas entram na partida por um vídeo-game.