Júlia Rabello: 'O Brasil vive momento político como o da personagem central do filme'

Atriz, que interpreta Joana em 'Alguém Como Eu', comenta seu papel na produção e também o de Paolla Oliveira

O papel de Júlia Rabello, 36, na produção é um dos mais fundamentais. Ela faz Joana, amiga de Helena, mas, ao contrário da protagonista, não tem as mesmas inseguranças e problemas. Vive a vida de forma mais leve, e sua personalidade combina com o filme. Para o diretor, a personagem representa o espírito brasileiro. Assim como o personagem Fred, feito pelo ator Arlindo Lopes, que insere um pouco de representatividade LGBT na produção.



"A Joana complementa um pouco a relação da Helena com Portugal. O filme fala sobre relações contemporâneas, e a Joana está no meio de tudo isso. Ela chega a ser uma referência para a forma como os portugueses vêem os brasileiros", diz.



"Ela oferece uma forma de alegria, ao se estabelecer em outro país e mesmo assim acabar levando um pouco da identidade do nosso", fala.



"No momento, o Brasil vive um momento político que é meio parecido com Helena, caótico. Em momentos de festa, no entanto, o país consegue mostrar que é totalmente Joana, alegre. Isso foi provado durante a Copa do Mundo ou as Olímpiadas no Rio, quando olhamos e vimos ‘nossa, nós podemos fazer isso", completa a atriz.