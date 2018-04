Juiz proíbe venda de Barbie da artista mexicana Frida Kahlo

A empresa americana Mattel, que produz vários tipos de brinquedos no mundo inteiro, ainda pode apelar

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher no mês passado, a empresa americana Mattel lançou uma linha de Barbies com o tema "mulheres que Inspiram". Entre as opções, estavam a golfista mexicana Lorena Ochoa, a diretora de "Mulher-Maravilha" Patty Jenkins, a atriz Xiaolong Guan, a bailarina Misty Copeland e por fim a pintora Frida Kahlo. A família de Kahlo não gostou da ideia, e abriram um processo contra a venda da boneca.



Segundo o comunicado oficial do advogado da família dado nesta quinta-feira (19), a venda do brinquedo foi proibida no México. O juiz reconheceu que a família da célebre pintora é a única detentora de seus direitos de imagem e que a Mattel tem que se "abster de realizar qualquer ato tendente a utilizar a marca, imagem ou obra de Frida Kahlo".





A família de Kahlo está esperando a decisão do juiz ser colocada em prática no México, para seguir com um processo parecido nos Estados Unidos.



Vale lembrar que a Mattel tinha realizado um acordo com a Frida Kahlo Corporation, fundada pela família da pintora com a empresa Casablanca Distributors, que acabou sendo rompido.



Durante sua vida, Frida Kahlo (1907-1954) transformou suas limitações em arte. A mexicana sofreu de poliomielite na infância e um acidente de ônibus na adolescência, mas mesmo assim não deixou de usar a arte como "cura". Suas obras, visão feminista e o romance com Diego Rivera ainda são pautas frequentes para aqueles que discutem sobre a artista.