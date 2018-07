Jude Law fala sobre sexualidade de Dumbledore em 'Animais Fantásticos'

Diretor David Yates disse que o 2º filme não vai explorar sexualidade do personagem e Law aponta que esse é apenas um capítulo da franquia

Jude Law, que vai viver a versão jovem do icônico personagem Alvo Dumbledore, falou pela primeira vez sobre a sexualidade do bruxo nos filmes na franquia "Animais Fantásticos" após polêmica.



Segundo o diretor David Yates, o fato de Dumbledore ser homossexual não vai ser explorado no segundo filme da saga "Animais Fantásticos: O Crime de Grindelwald", mesmo que a escritora J.K Rowling já ter dito que o personagem é gay e que ele foi apaixonado por Gellert Grindelwald, vivido por Johnny Depp nessa versão. Sobre isso, Law respondeu:



"Como humano, sua sexualidade não tem que definir você. Eu acho que a questão é: como a sexualidade de Dumbledore é retratada nesse filme? O que você tem que lembrar é que esse é apenas o segundo filme de 'Animais Fantásticos' [serão cinco no total] e o que é brilhante na escrita de Rowling é a forma como ela revela aos poucos seus personagens. Você está conhecendo um pouco sobre Alvo nesse filme, e lógico que tem muito mais para ser explorado", disse em entrevista ao Entertainmente Weekly.



Ele também promete que a relação entre Dumbledore e Grindelwald vai se desenrolar naturalmente. "Faz muitos anos que eles não se encontram, então tem uma complexidade nisso que é muito bom. De novo, o passado vai se revelar", finalizou.



"Animais Fantásticos e Onde Habitam 2" chega em dezembro desse ano nos cinemas e pretende explorar os acontecimentos do mundo bruxo que levaram até a primeira ascensão do vilão Voldemort.