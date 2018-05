Judas Priest e Alice in Chains vêm ao Brasil juntos

O chamado classic rock continua com forte presença nos palcos do país. É a vez do Judas Priest acertar sua volta ao Brasil, e a banda inglesa não vem sozinha. O Alice in Chains "desce" junto para formar dobradinha com o grupo. As datas e locais ainda não estão definidos, mas já é certo ao menos um show em São Paulo, em outubro.

O Judas Priest chega em momento ao mesmo tempo bom e ruim da carreira. A banda ainda é uma das mais pedidas, pelos fãs de metal, para shows no país, nas redes sociais. Apesar disso, retorna totalmente desfigurada. Da formação clássica, sobraram apenas o vocalista Rob Halford, 66, e o baixista Ian Hill, 67. Há três meses, o guitarrista Glenn Tipton, 70, músico cultuado pelos admiradores do grupo, anunciou que não faria mais shows com os colegas. Ele tem mal de Parkinson e o motivo seria as dificuldades que teria por conta da doença.

Seu substituto é Andy Sneap, 48, que também é produtor de discos de metal, e trabalhou com bandas como Exodus, Kreator, Masterplan e Nevermore. Completam o Judas atual o guitarrista Richie Faulkner, 38, e o baterista Scott Travis, 56, único americano da formação.