Jovem de 16 anos morre no Lollapalooza Chicago

A causa ainda não foi confirmada; suspeita-se de epilepsia

Segundo a polícia, Evan Kitzmiller, jovem de 16 anos morador de Mundelein, subúrbio de Chicago, Estados Unidos, morreu no domingo (5), durante o festival Lollapalooza. A edição anual do Lolla Chicago aconteceu entre os dias 2 e 5 de agosto, e teve shows de artistas como Arctic Monkeys, Dua Lipa, e The Weeknd.



Even foi encontrado inconsciente e transportado para o Northwestern Memorial Hospital, onde foi declarado morto. A causa ainda não foi confirmada, mas suspeita-se que o jovem morreu em decorrência de epilepsia.