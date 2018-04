José Padilha narra história de sequestro sob óticas distintas

‘7 Dias em Entebbe’, chega aos cinemas e mostra operação de resgate de passageiros de avião raptado em 1976

Em 27 de junho de 1976, o voo 139 da Air France deixa Tel Aviv com destino a Paris via Atenas. Na capital grega, 58 passageiros adicionais embarcam, incluindo quatro sequestradores que assumem o controle da aeronave. Seu destino final e a sorte dos reféns israelenses são decididos durante "7 Dias em Entebbe", filme do diretor José Padilha que estreou nesta quinta (19) nos cinemas.



Além de detalhar os eventos ocorridos nesse dramático período, Padilha e o roteirista Gregory Burke fundamentam a ação sob três perspectivas principais: dos terroristas; do Governo de Israel – onde o Primeiro Ministro Yitzhak Rabin (Lior Ashkenazi) está em franco desacordo com o ministro da Defesa Shimon Peres (Eddie Marsan); e da tripulação da companhia aérea, representada principalmente pelo engenheiro de voo Jacques Lemoine (papel de Denis Menochet).



O diretor narra o episódio associando trechos do desenrolar do sequestro a uma apresentação de dança com cadeiras ao som "Echad Mi Yodea" (canção tradicional da páscoa judaica), uma obra de 1990 coreografada pelo israelense Ohad Naharin que pode ser anacrônica, mas simboliza poderosamente o tema do filme. Aqueles que procuram um longa de ação linear devem procurar outras produções – "Vitória em Entebbe" (1976), filme americano para TV; "Resgate Fantástico" (1976), com Charles Bronson; ou "Operação Thunderbolt" (1977), estrelado por Klaus Kinski –, uma vez que Padilha está mais interessado em perscrutar as áreas mais cinzentas do jogo político.



O filme é essencialmente uma série de conversas ocasionalmente sacudidas pela ação, conduzido habilmente, do começo ao fim na recriação, em detalhes, dos eventos que se desenrolaram no terminal abandonado do aeroporto em Entebbe, durante o verão de 1976. A crise é aguçada à medida que a situação dos reféns fica mais tensa, enquanto o governo israelense tenta ganhar tempo para lidar com o incidente. Em Tel Aviv, o ministro Rabin considera negociar, enquanto Peres está convencido de que uma missão de resgate é a única opção viável. O futuro político de ambos está em jogo e depende do resultado (os terroristas exigiam a libertação de militantes palestinos em todo o mundo). O general israelense Motta Gur (Mark Ivanir) apresenta planos para o ataque a Entebbe, liderado por Yoni Netanyahu (Angel Bonanni). Idi Amin (Nonso Anozie), em aliança com os palestinos, saúda calorosamente os sequestradores, e depois negocia com Israel (mas o filme não esclarece o controverso relacionamento de Israel com o notório ditador). Depois que os terroristas concordam em estender o prazo para negociações, percebem que elas não acontecerão, concluem que as tropas israelenses estão a caminho e se preparam para a batalha. Inocentes são salvos, mas o conflito entre israelenses e palestinos encontra-se insolúvel 42 anos depois.



"7 Dias em Entebbe" é uma revisita instigante a uma das missões de resgate mais bem-sucedidas já realizadas na história, mas suas tentativas de mostrar múltiplos pontos de vista ainda podem gerar alguns questionamentos. O elenco é excelente, com destaque para Rosamund Pike e Daniel Brühl nos papéis dos revolucionários alemães , mas a apresentação vigorosa de Ohad Naharin durante o clímax do filme consegue construir uma justaposição visual ainda mais intensa e poderosa.