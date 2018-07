'Joker' ganha data de estreia

Longa independente será estrelado por Joaquin Phoenix

Após ser confirmado pela Warner Bros. e pela DC Comics que o ator Joaquin Phoenix interpretará o vilão Coringa nas telonas, as empresas anunciaram na quarta-feira (18) que o filme "Joker" já tem data de estreia nos cinemas: dia 4 de outubro de 2019.



A história, que será dirigida por Todd Phillips, deverá ser ambientada nos anos 1980. O filme "gira em torno do icônico arqui-inimigo e é uma história original e inédita não vista antes na tela grande". A ideia da produção é que seja semelhante a um drama criminal, com um toque mais sombrio do que as produções anteriores da DC.



Phillips também será co-escritor do roteiro, juntamente com Scott Silver.



Informações sobre o restante do elenco ou até a presença de outros personagens do universo Batman e da DC ainda não foram divulgadas. Os fãs esperam que mais detalhes sejam revelados na Comic Con em San Diego, que acontece neste final de semana.