Jojo Todynho ‘vem com tudo’ em novo clipe

Cantora lança segundo single da carreira e assina contrato com gravadora

"Vamos assinar esse contrato logo porque eu quero um feat. com Kendrick Lamar", brinca Jojo Maronttini, a Jojo Todynho, enquanto firma parceria com a Universal Music e lança seu novo clipe "Vou Com Tudo", que estreia em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (20).

Aos 20 anos, Jordana Gleise de Jesus Menezes - seu verdaeiro nome - aproveita os resultados de "Que Tiro Foi Esse?" para alavancar a carreira de cantora. O single virou meme nas redes sociais, onde pessoas simulavam ter sido vítimas de uma bala perdida em um espaço público, com a música de fundo, e foi alçado a hit do carnaval de 2018.

Em "Vem Com Tudo", a carioca de Bangu reforça a irreverência que lhe alçou a fama. "Quer falar de mim tu fala/ tua inveja não me abala/ 15 minutos de fama não vão te levar a nada" canta Jojo, rodeada de passistas da escola de samba Salgueiro, no clipe gravado em uma mansão no Rio de Janeiro.

"Eu sou uma granada sem pino: a qualquer hora explode. Falo na cara mesmo e digo para as mulheres: 'seja você mesma, porque vão te julgar, vão falar mal, mas, no fim, os teus boletos é você quem vai pagar", diz Jojo, em entrevista coletiva.

O vídeo conta ainda com participação do ator Thiago Thomé, que interpreta o segurança Radu na novela "O Outro lado do Paraíso", da Globo.

Irreverência

A fama instantânea tem dado bons frutos a Jojo, que inventou o nome Maronttini para soar mais artístico – ela garante não ter levado processo da marca Toddynho, da Pepsico. "Dormi com dez seguidores e acordei com 100 mil. Graças a meus vídeos e ao apoio de muita gente, como o DJ Batata, estou conseguindo realizar muitos sonhos. Essa semana mesmo comprei a minha primeira geladeira. Mas tenho conhecimento de que a vida é um ioiô, uma hora a gente está por cima e outra por baixo", afirma a cantora.

O DJ Batata, a quem ela se refere, é Fábio dos Santos Francisco, um dos maiores produtores do funk carioca, e responsável por músicas que alavancaram a carreira de nomes como Anitta, Tati Quebra Barraco e Biel. Batata é quem está por trás de "Que Tiro Foi Esse?" e "Vem Com tudo".

"O cantor, hoje, não pode só cantar. Ele precisa ter algo mais, e a Jojo tem isso. Ela é honesta com o público e usa os canais de comunicação para comunicar não só sobre música, mas sobre empoderamento, sobre a vida. Por isso vale a pena apostar nela", afirma Batata.