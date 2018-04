'Jogador Nº 1' estreia em primeiro lugar nos Estados Unidos

O novo filme de Steven Spielberg arrecadou US$ 53 milhões no seu primeiro final de semana

"Jogador Nº 1", o novo blockbuster de Steven Spielberg, ficou no topo da bilheteria dos Estados Unidos e do Canadá. O longa estreou na quinta-feira (29) nos cinemas e arrecadou US$ 53 milhões no final de semana prolongado de Páscoa. Já no resto do mundo fez US$ 128 milhões, ficando com um total de US$ 181,2 milhões.



Já "Tyler Perry's Acrimony" ficou em segundo lugar com US$ 17 milhões enquanto "Deus não está morto" estreou com US$ 2,6 milhões. "Pantera Negra" da Marvel continua firme e forme no terceiro lugar, e ultrapassa US$ 650 milhões nas bilheterias americanas e se torna a quinta maior estreia de todos os tempos, podendo passar "Jurassic World", que gerou US$ 652 milhões.



Na história acompanhamos Wade Watts (Tye Sheridan), um menino que ama jogar um game de realidade virtual em um lugar chamado Oasis. Lá, ele conheci Artemis (Olivia Cooke) que faz parte de uma espécie de resistência contra aqueles que acabam com a essência do jogo.