Pai de Michael Jackson morre aos 89 anos

Josesh Jackson, conhecido por ser pai de Michael e Janet Jackson, morreu nesta quarta-feira (27), aos 89 anos, em Los Angeles. Segundo o TMZ , o patriarca estava internado com câncer terminal.O responsável pela criação do Jackson 5 descrobriu o câncer no pâncreas há anos anos, e estava internado há alguns dias. Na última sexta-feira (22), a família divulgou uma nota dizendo que a doença de Joe tinha atingido o nível 4, considerado o mais grave.Joe estava lutando com problemas de saúde há alguns anos. Em 2015, ele sofreu um infarto e três ataques cardíacos, e depois disso, sua saúde ficou muito fragilizada.