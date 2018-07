Joaquin Phoenix é confirmado para viver o Coringa

A direção será assinada por Todd Philips, responsável por "Se Beber Não Case", e o roteiro será uma colaboração entre Phillips e Scott Silver ("8 Mile: Rua das Ilusões").



De acordo com o estúdio, o longa focará na "exploração de um homem descartado pela sociedade, em não apenas um estudo arrojado sobre um personagem, mas uma espécie de conto folclórico com um alerta".



Segundo a revista "Variety", o orçamento para a produção será de US$ 55 milhões.

O ator Joaquin Phoenix foi confirmado pelo estúdio Warner Bros. para interpretar o papel do Coringa em um novo filme sobre o vilão, que terá produção executiva de Martin Scorcese.O longa, que ainda não tem data de estreia prevista, deverá ser ambientado nos anos 1980 e seguir uma linha mais sombria do que os filmes anteriores do universo DC.