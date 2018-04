Joaquim Falcão é eleito para a Academia Brasileira de Letras

A cadeira de número 3 da Academia Brasileira de Letras passa a ser ocupada por Joaquim Falcão. O jurista e educador de 74 anos foi eleito nesta quinta (19) para ser o novo integrante da entidade. Ele substitui o jornalista e escritor Carlos Heitor Cony, que morreu no dia 5 de janeiro deste ano.



A sessão, que aconteceu no prédio-sede da ABL, reuniu 24 acadêmicos. Entre eles, 11 encaminharam seus votos por carta. Quatro imortais não votaram, por motivo de saúde, e a eleição teve ainda três votos em branco.



Além de Cony e Falcão, a Cadeira 3 da ABL já foi ocupada por, entre outros, Roberto Simonsen e Aníbal Freire da Fonseca.



Joaquim Falcão disse à Agência Brasil que sua eleição "simboliza a capacidade de ver e interpretar o Brasil, a liberdade de informação e a adversidade do país".