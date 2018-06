João Rock tem horários dos shows definidos

Edição 2018 do evento acontece no próximo sábado (9), em Ribeirão Preto (SP)

Quatro palcos, 24 shows e mais de 10 horas de música. É o que prometem os organizadores do HJoão rock, tradicional festival de Ribeirão Preto (SP). A 17ª edição acontece no próximo sábado (9), no Parque Permanente de Exposições da cidade.



Os shows rolam simultaneamente nos quatrio palcos, denominados João Rock, Brasil, Fortalecendo a Cena e Red Bull Music, começam às 15h e a última atração tem início à 01h. Os portões abrem às 14h30.



Os ingressos, que custam de R$ 125 a R$ 600, estão à venda no site oficial (joaorock.com.br) e em pontos de venda em Ribeirão Preto.



Veja a programação:





Abertura dos portões: 14h30

Palco João Rock

15h20 – Napkin – Banda Vencedora do Concurso

16h – Cordel do Fogo Encantado

17h – Supercombo

18h – Raimundos

19h – Skank

20h05 – Pitty

21h10 – Natiruts

22h15 – Gabriel O Pensador

23h20 – Criolo

00h25 – Planet Hemp

Palco Brasil

17h05 – Mutantes

19h05 – Refavela 40

21h05 – Ofertório

23h05 – Tom Zé

Palco Fortalecendo a Cena

15h – Kilotones

16h10 – Dônica

18h10 – Sinara

20h10 – Rael

22h10 – Froid

00h10 – Francisco El Hombre

Palco Red Bull

17h05 – Marujos

19h05 – Mari Nolasco

21h05 – Motriz

23h05 – Enversos