João Rock cresce, com 4 palcos e 24 shows

Festival, que acontece no próximo sábado (9), em Ribeirão Preto (SP), reúne atrações que vão de Raimundos a Tom Zé

Se há um festival que não se rende a ter atrações internacionais em seu line up é o João Rock, de Ribeirão Preto (SP). Nem por isso o evento perde força e ainda mantém a tradição de deixar o foco na música nacional. Mais que isso, cresce e ganha, em sua 17ª edição, um quarto palco, denominado Red Bull Music. No total, a maratona será de 24 shows ao longo de mais de dez horas, no próximo sábado (9).



O foco na música brasileira não fica só no gênero que dá nome ao festival. Tem Raimundos, mas também tem Tom Zé. Tem Pitty, mas Caetano Veloso também está no line up, este com o show "Ofertório", ao lado dos filhos Moreno, Zeca e Tom.



A programação começa às 15h, horário em que o power trio Kilotones sobe ao palco Fortalecendo a Cena. À 0h25 da madrugada de sábado para domingo, o Planet Hemp dá início ao último show do festival, no palco João Rock.



Um dos destaques deve ser o Skank, se a banda mineira levar ao João Rock o show em que toca prioritariamente temas de seus três primeiros discos.

No Red Bull Music, o novo palco, se apresentam bandas criadas em universidades do país, a partir das 17h05.

O Parque Permanente de Exposições da cidade vai abrigar o evento dividido em pista, pista Premium, camarote João Rock e camarote Colorado. A capacidade do lugar é de 60 mil pessoas.



Esportes

Além dos shows, o João Rock tem esportes radicais. A tetracampeã da modalidade vertical Karen Jonz e o hexacampeão mundial de skate Sandro Dias, o Mineirinho, estão entre as atrações.



João Rock

Sábado (9), 15h

Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto

R$ 125 a R$ 600

joaorock.com.br