'Jessica Jones' é renovada para terceira temporada

A série acompanha a heroina que leva o nome no título, vivida por Krysten Ritter

"Jessica Jones" foi renovada para a terceira temporada. A série original Netflix acompanha a heroina da Marvel que leva o nome no título, e é interpretada pela atriz Krysten Ritter ("Breaking Bad" e "Não Confie na P--- do Apartamento 23").



Nas duas primeiras etapas do seriado acompanhamos Jones tentando superar alguns traumas do seu passado, enquanto bebia demais. Rachel Taylor, Eka Darville e Carrie-Anne Moss também estão no elenco, como a melhor amiga de Jessica Trish, Malcolm Ducasse e a advogada Jeri Hogarth, respectivamente.



Apesar das críticas medianas da segunda temporada, "Jessica Jones" foi aclamada pela crítico e pelo público quando estreou, por tratar de assuntos como abuso sexual e psicológico.



Ainda não existe previsão de estreia, ou detalhes sobre a nova trama.