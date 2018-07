Jennifer Lopez será premiada com o Vanguard Award no MTV 2018

A MTV anunciou nesta terça-feira (31) que Lopez irá receber o Michael Jackson Video Vanguard Award no MTV VMA 2018. A cantora se junta a uma lista de prestígio de homenageados que incluem Michael Jackson, Madonna, Guns N’ Roses, Britney Spears, Justin Timberlake, Beyonce, Kanye West, Rihanna e P!nk.

A premiação será transmitida no dia 20 de agosto, às 21h, ao vivo, diretamente do Radio City Music Hall, em Nova York, em mais de 180 países.

Jennifer Lopez também irá se apresentar no VMA, pela primeira vez desde 2001. A diva foi indicada em duas categorias com seu mais recente single "Dinero".

Desde seu primeiro álbum, "On the 6", lançado em 1999, Jennifer Lopez transformou o cenário musical no mundo com mais de 80 milhões de discos, 40 milhões de álbuns vendidos, 16 músicas no TOP 10 de hits mundiais e três álbuns como número #1 das paradas. Além de sua música, a cantora fez sua marca no cinema e na televisão. Seus filmes arrecadaram mais de US$ 2,9 bilhões em todo o mundo, cinco deles estrearam em primeiro lugar nas bilheterias. A interpretação de Jennifer da música latina "Selena" foi muito aclamada pela crítica. O lançamento simultâneo de seu segundo álbum de estúdio"J.LO" e sua comédia romântica "The Wedding Planner" abriu o caminho para ela se tornar a primeira mulher a ter um álbum e um filme número #1 na mesma semana.