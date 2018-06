Jeff Goldblum recebe sua estrela na Calçada da Fama em Hollywood

O ator Jeff Goldblum, 65, recebeu na quinta-feira (14) a estrela 2.638 na Calçada da Fama de Hollywood e fez uma piada: "Este sempre foi o meu número da sorte". O veterano agradeceu a cada ator, diretor e outros integrantes de equipe com os quais trabalhou, antes de afirmar que dedicou a vida à atuação com a preocupação de evitar que a fama subisse à cabeça.

A cerimônia aconteceu a uma semana do lançamento de "Jurassic World: Reino Ameaçado", sexto episódio da série, no qual Goldblum retoma o papel do matemático Ian Malcolm.