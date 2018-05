Jards Macalé é tema de documentário na TV paga

Carreira

Brasiliense de 40 anos, Eryk Rocha levou o troféu Golden Eye, em Cannes, pelo filme "Cinema Novo", de 2016. Fez ainda "Transeunte" (de 2010) e "Campo de Jogo" (2015), entre outros.





Nesta segunda (14), o canal Curta! exibe "Jards", documentário de Eryk Rocha sobre a vida e a obra do cantor e compositor Jards Macalé. O músico, que tem 75 anos, é autor de canções marcantes da música brasileira, como "Vapor Barato", "Gotham City" e "Movimento dos Barcos"."Jards", que é de 2013, deu a Eryk Rocha o prêmio de melhor direção no Festival de Cinema do Rio. No filme, o diretor, que é filho de Glauber Rocha, registra a produção do disco homônimo ao longa, que Macalé lançou em 2011, e que teve participações de Elton Medeiros, Thais Gulin, Luiz Melodia, Frejat e Ava Rocha."Queria que as músicas falassem, que os instrumentos virassem personagens. E que eu pudesse contar esta história através do corpo dele", diz o cineasta, no material de divulgação.