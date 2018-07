James Gunn é demitido da Disney e tem painel cancelado

De acordo com a 'Variety', o painel que seria apresentado nesta quinta-feira (20) por James Gunn na San Diego Comic-Con foi cancelado. O diretor responsável pelos dois longas de "Guardiões da Galáxia" foi demitido pela Disney da direção do terceiro filme da franquia.





A decisão de demitir Gunn foi tomada após um resgate de tweets antigos do cineasta, que faziam piadas com estupro e pedofilia. Depois da revelação dos posts antigos, Gunn se pronunciou dizendo ter evoluído como ser humano e ter mudado seu comportamento. As piadas de mal gosto foram publicadas entre 2008 e 2011.