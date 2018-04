Além de apresentar músicas como "Boa Noite São Paulo", Brown comenta sobre essa nova fase de sua carreira com Roberta Estrela D'alva, a apresentadora do programa.

"Sou fã da minha banda", comenta. "Sou apenas uma peça do tabuleiro."



Entre dez músicos que o acompanham – instrumentistas e vocais –, Lino Krizz é o parceiro de Brown na produção do álbum e nos vocais. Segundo ele, o disco levou seis anos para ficar pronto.



Brown inclusive foi questionado em seu perfil no Instagram quando postou uma foto do traje que usou na gravação do programa. Na ocasião, o rapper utilizou uma boina parecida com a de Che Guevara. Essa não foi a primeira vez que Mano foi alvo de questionamentos. Quase sempre que se manifesta politicamente, o paulistano é criticado por ser de esquerda, ou defensor do ex-presidente Lula.



Esse tipo de indignação com a postura política do líder do Racionais MC's chega a ser irônica, já que, em todas as suas obras ou discursos, Brown sempre deixou clara sua postura.



Assim sendo, no meio do papo com Roberta, o líder do Racionais comenta sobre suas inspirações e cita o guerrilheiro Carlos Marighella (1911-1969), um dos principais nomes na luta contra a ditadura.

"Marighella fazia de tudo: jogava bola, fazia poema, era romântico e assaltava banco", diz, brincando.

Outra pessoa que ele cita é o cantor James Brown. "Foi um profeta, uma espécie de Maomé. Foi nosso pai. Influenciava coisas como não esconder o cabelo e perceber que ser negro é lindo", fala, sobre sua admiração.



Brown pediu para regravar as músicas que apresentou no programa. Entre uma piadinha e outra nas conversas, ele se soltou um pouco. Mas para arrancar um sorriso largo do rosto do maior nome do rap nacional, só o carinho dos fãs. Ao final da gravação, ele não exitou em atender todos aqueles que se dispuseram a sair de casa em uma segunda-feira à noite para vê-lo.



Além de Brown, "Manos e Minas" também apresenta uma matéria com a slammer Bell Puã, campeã do Slam BR 2017 e representante do Brasil na Copa do Mundo de Slam de 2018, e ainda um perfil do fotógrafo Hudson Rodrigues, uma matéria com o videorrepórter Rodney Suguita sobre bonés e a performance do bicampeão das pick-ups DJ Erick Jay.



TV Cultura

Sábado, 20h15









