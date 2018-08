Jaloo lança 'Céu Azul', parceria com MC Tha

Canção veio acompanhada de vídeo-clipe

Com a parceria de MC Tha, Jaloo lança nesta sexta-feira (3) o clipe de "Céu Azul". O vídeo foi dirigido pela dupla Theremin (Juily Manghirmalani e Luiz Guilherme Moura) com o próprio Jaloo.



A música faz parte do disco sucessor de "#1", debut de Jaloo, lançado em 2015. Adiado para 2019, o álbum "ft" será cheio de participações (feats) com artistas com quem o músico paraense trabalhou nos últimos anos.