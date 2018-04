Isao Takahata morre aos 82 anos

Hayao Miyazaki, Takahata fundou em 1985 o Studio Ghibli, o principal estúdio de animação japonesa do mundo. Desde 2017 sofrendo com problemas do coração, o cineasta morreu nesta última quinta-feira (5), aos 82 anos. A causa da morte ainda não foi revelada. A informação é do Yahoo Japão

relata a história de dois irmãos,

Takahata começou sua carreira no começo da década de 1960, quando trabalhava na indústria televisiva e cinematográfica. Além de dirigir, trabalhou como roteirista, e produtor em seu último trabalho "A Tartaruga Vermelha", de Michaël Dudok de Wit lançado em 2016.Seu trabalho mais conhecido é "Túmulo dos Vagalumes", de 1988. O longaSeita e Setsuko, no período da Segunda Guerra Mundial no Japão. O pai deles é convocado a defender o país na guerra e a mãe falece em um bombardeio de aviões norte-americanos.