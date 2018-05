Isabela Moner viverá Dora, a aventureira em live-action

Com estreia prevista para 2 de agosto de 2019, o live-action de "Dora, a Aventureira" acaba de ganhar sua protagonista: Isabela Moner, atriz de "Transformers: O Último Cavaleiro" (2017). A informação é do Hollywood Reporter No longa dirigido por James Bobin ("Alice Através do Espelho"), Dora já é adolescente, e junto com Botas, o Mapa e a Mochila, parte para uma aventura. Nick Stoller assina o roteiro, e Andrew Form e Brad Fuller são os produtores.