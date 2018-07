'Irmão do Jorel' é renovada para quarta temporada

Criada por Juliano Enrico e Daniel Furlan, a animação é exibida pelo Cartoon Network

De acordo com a Folha de S. Paulo, a animação "Irmão do Jorel", que estreia sua terceira temporada no dia 16 de julho, já tem a quarta fase encaminhada pelo Cartoon Network.



Na terceira temporada, o Irmão do Jorel e sua família entram em uma viagem nostálgica ao passado por meio de um álbum de fotografia perdido. Além disso, ainda segundo a Folha, a nova fase também tem aventuras de férias e a descoberta de como é ser famoso na TV.



"Irmão do Jorel" tem roteiro e criação de Juliano Enrico e Daniel Furlan, ambos da TV Quase, a produtora de humor responsável por quadros como "Choque de Cultura", "Falha de Cobertura" e "O Último Programa do Mundo".