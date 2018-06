Interpol anuncia novo disco e libera primeira música

'Marauder' tem lançamento previsto para 24 de agosto

Quatro anos após o lançamento de "El Pintor", disco que apresentaram no Brasil no Lollapalooza de 2015, o grupo formado por Paul Banks, Daniel Kessler e Sam Fogarino anunciou nesta quinta-feira (7) seu sexto disco de estúdio, "Marauder", que será lançado em 24 de agosto, pela Matador Records. O trabalho é o primeiro em que o Interpol trabalha ao lado do produtor Dave Fridmann, responsável por "Little Dark Age", o álbum mais recente do MGMT.



O anúncio de "Marauder" aconteceu na Cidade do México, onde o trio britânico apresentou "The Rover", o primeiro single do disco.



Em coletiva, Paul Banks explicou que a escolha do nome do trabalho foi natural, semelhante a escolha do título de "Turn on The Bright Lights", primeiro álbum da banda, lançado em 2002. "'Marauder' é um personagem que aparece constantemente nas letras", explica. "Além disso, é um nome curto e fácil", completa.



Sobre a escolha de trabalhar com um produtor pela primeira vez desde 2007, quando lançaram "Our Love to Admire", Sam Fogarino explica que a proximidade com Dave Fridmann foi um fator decisivo. "Sempre fomos próximos de Dave e gostamos do trabalho dele, principalmente nos discos do Mogwai e do Spoon", diz. "Foi uma das melhores decisões que tivemos".







































Lista de faixas:

01 If You Really Love Nothing

02 The Rover

03 Complications

04 Flight of Fancy

05 Stay in Touch

06 Interlude 1

07 Mountain Child

08 NYSMAW

09 Surveillance

10 Number 10

11 Party’s Over

12 Interlude 2

13 It Probably Matters