Inhotim transfere 20 obras de arte ao governo de MG

Acordo, fechado pelo empresário e fundador do museu, Bernardo Paz, foi acertado para quitar dívida de R$ 470 milhões

Com uma dívida estimada em mais de R$ 470 milhões junto ao governo de Minas Gerais, o empresário e fundador do Instituto Inhotim, Bernardo Paz, assinou na última sexta-feira (27) um acordo para que 20 obras de arte do acervo do museu sejam transferidas para quitar suas pendências.



O acordo incluiria obras de arte, como "Celacanto provoca maremoto" (foto) e "Linda do Rosário"; as instalações "Desvio para o Vermelho" e "Glove Troter", de Cildo Meireles; "Samsom" e "Beehive bunker", do americano Chris Burden, entre outras. Pelos termos, as obras não poderão ser vendidas pelo Estado e deverão permanecer expostas em Inhotim, em regime de comodato, segundo a Folha.com



O objetivo do acerto não é o valor financeiro das obras, mas assegurar que o museu a céu aberto, considerado referência internacional, continue funcionando em Minas por muito tempo.



O termo ainda precisa ser homologado pela Justiça para ter efeito. As partes têm 60 dias para apresentar laudos com avaliações de especialistas, e a Justiça, no processo de homologação, também deve indicar um perito.



Veja a lista de obras que podem ser incluídas no acordo:





Celacanto Provoca Maremoto (2004-2008) - Adriana Varejão

Carnívoras (2008) - Adriana Varejão

O Colecionador (2008) - Adriana Varejão

Linda do Rosário (2004) - Adriana Varejão

Gigante Dobrada (2001) - Amílcar de Castro

Através (1983-1989) - Cildo Meireles

Desvio para o Vermelho (1970-1996) - Cildo Meireles

Inmensa (1982-2002) - Cildo Meireles

Glove Troter (1991) - Cildo Meireles

Beam Drop Inhotim (2008) - Chris Burden

Samsom (1985) - Chris Burden

Beehive Bunker (2006) - Chris Burden

Bisected Triangle, Interior Curve (2002) - Dan Graham

Xadrez de Chão (2004-2007) - Delson Uchôa

Correnteza (1994-2007) - Delson Uchôa

Entre o Céu e a Terra (2007) - Delson Uchôa

Portal 1 (Realidades Mistas) (2006-2007) - Delson Uchôa

Neither (2004) - Doris Salcedo

Sonic Pavilion (2009) - Doug Aitken

De Lama Lâmina (2004) - Matthew Barney