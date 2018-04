Improvisando no palco

Em cartaz, o espetáculo "Improvável", da Cia Barbixas de Humor, traz improvisações teatrais no palco onde um mestre de cerimônia informa as regras dos jogos, a plateia sugere os temas e os atores, então, improvisam as cenas na hora, sem preparação prévia.A peça é inspirada no programa britânico de televisão "Whose Line os It Anyway?" e em duas peças brasileiras "Jogando no Quintal" e "Zenas Emprovisadas".Sexta, 27, às 20h e 22h, sábado, 28, às 19h e 21h, domingo, 29,às 18h e 20h