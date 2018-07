‘Ilha dos Cachorros’ só poderia ter sido feito por Wes Anderson

O filme, que entra em cartaz nesta quinta (19), tem as melhores características do cineasta em produção sobre o Japão

Existem coisas na cinematografia de Wes Anderson que fazem com que seu estilo seja reconhecível à primeira vista, não só para aqueles que são fãs do cineasta norte-americano, mas para o público geral. Seu senso de estética é perfeitamente simétrico, o uso das cores fundamental para contar a história e a maioria de seus personagens carrega um senso de humor excêntrico. É exatamente por esses motivos que suas produções atraem não só aqueles que são apaixonados pela sétima arte e entendem e estudam suas técnicas, mas também pelo público que procura nas telonas apenas uma forma de entretenimento. Durante sua carreira, é possível ver uma evolução gradual de seu estilo, que alcançou seu ápice quando "O Fantástico Senhor Raposo" chegou nos cinemas, em 2009. A obra era sua primeira animação stop motion e agora, quase 10 anos depois, Anderson se arrisca no estilo de novo com "Ilha dos Cachorros", que entra em cartaz nesta quinta-feira (19).

A história acontece no Japão e acompanha o prefeito corrupto Kobayashi (Kunichi Nomura) que baniu todos os cachorros do país, mandando os mesmos para uma ilha exilada da população. Por causa disso, Atari (Koyu Rankin), um menino órfão de apenas 12 anos, vai atrás de seu cão de guarda Spots (Liev Schreiber) e acaba conhecendo Chief (Bryan Cranston) e seus companheiros. Dessa vez, o diretor adotou um ritmo mais lento e calmo para sua história, que geralmente vem acompanhadas de um compasso mais peculiar. Ou seja, "Ilha dos Cachorros" tem os mesmos cuidados em ser um filme elegante e atraente para os olhos de quem está assistindo, mas também mostra um objetivo diferente na sua essência.

Wes Anderson prova ser apaixonado pelo cinema japonês e faz uma homenagem ao mestre da animação Hayao Miyazaki, responsável por alguns dos mais famosos filmes da Studio Ghibli, como "A Viagem de Chihiro", "Meu Amigo Totoro" e "O Castelo Animado". O cineasta de Tóquio, usa do seu mundo fantástico e dos elementos da natureza para criar momentos de pausa e reflexão, onde o vazio é intencional. É como se ele não tivesse medo do silêncio. Aqui, percebemos a mesma característica no roteiro.

Em uma cena de "Meu Amigo Totoro" (1995) a câmera se estende pelo céu e pela lua e fica pausada ali por alguns segundos, sem movimento. Vários momentos parecidos acontecem em outros filmes de Miyazaki. Já em "Ilha dos Cachorros" acontece mais ou menos a mesma coisa. Os personagens andam pela Ilha ou o protagonista vai em um escorregador. Esses atos em si não avançam a trama, mas isso não prejudica a experiência, pelo contrário. É como se o filme estivesse mais seguro de si.

É por isso que Anderson tomou cuidado na hora de pensar também na trilha sonora. Retomando a parceria com Alexandre Desplat, que também ja trabalhou com ele "O Grande Hotel Budapeste" (2014), prezou por um estilo suave e com tambores, que ganha pela meticulosidade e pela sensação de aventura em si que mostra. Em nenhum momento a música chama mais atenção do que a trama em si, e ela foi pensada exatamente para isso.

Dessa forma, "Ilha dos Cachorros" é uma espécie de homenagem para as animações japonesas e suas produções, criada de forma bem honesta e respeitosa. Apesar do diretor retomar suas parcerias famosas com artistas como Tild Swinton, Edward Norton e Jeff Goldbum (que falam inglês), eles vivem os cachorros, enquanto os personagens japoneses falam sua língua nativa o tempo inteiro.

O filme se mostra uma das obras mais bem pensadas e cuidadosas dos últimos tempos, tanto na direção de arte (que é impecável), quanto na forma como o roteiro foi escrito, fazendo com que ele só pudesse ser realizado por Wes Anderson. No final, a história se mostra ser mais do que sobre cachorros exilados, mas também sobre lealdade, resistência e luto, todos abordados com naturalidade que mistura drama e humor.