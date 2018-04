Iguatemi recebe Miklos com novo CD

Comemorando 38 anos de carreira, o compositor, intérprete, ator e instrumentista Paulo Miklos apresenta hoje o show "A Gente Mora no Agora".Além do repertório do novo álbum, Miklos cantará sucessos de seus dois primeiros trabalhos individuais com canções de Noel Rosa, Sabotage, Adoniran Barbosa e Titãs.