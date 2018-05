Humberto Gessinger: ‘Cada trabalho é a continuação de um diálogo’

Em 2017, o disco "A Revolta dos Dândis", do Engenheiros do Hawaii, completou 30 anos. O trabalho, que conta com músicas marcantes da carreira da banda, como "Infinita Highway" e "Terra de Gigantes", é um dos mais conhecidos do grupo de Porto Alegre. Apesar de ter passado por inúmeras mudanças desde sua formação original até o término das atividades do grupo, o Engenheiros ainda é visto como referência musical no país, e mantém sua fiel legião de fãs. Para comemorar todo esse tempo de sucesso do segundo álbum de estúdio do grupo, o ex-vocalista Humberto Gessinger, 54, está em turnê para promover seu novo DVD, "Ao Vivo Pra Caramba".

Trata-se de um registro da turnê anterior do músico, "Desde Aquele Dia – A Revolta dos Dândis 30 anos", e foi gravado em agosto de 2017, em Porto Alegre. Conta ainda com um set acústico com quatro canções inéditas. O artista se apresenta em São Paulo neste sábado (19), às 22h, no Tom Brasil.

"Acho que cada trabalho é a continuação de um diálogo. Uma carreira não é um monólogo. A minha, em particular, é feita mais de continuidade do que de rupturas. Eu não via muito sentido em oferecer só a releitura de ‘Revolta dos Dândis’ ao meu público. Por isso gravei também ao vivo, mas num outro ambiente", conta Humberto Gessinger ao Destak, sobre o projeto, que é também seu sétimo registro ao vivo.