‘Howard’s End’ é história incomum de amor

Em 2015, a atriz britânica Hayley Atwell se destacou no universo Marvel por viver Peggy Carter na série deriva de "Agents of Shield". Apesar de ter um público fiel que acompanha e ama a personagem, "Agent Carter" não foi renovada para uma terceira temporada, deixando a história de Peggy sem um fim definitivo. Carter, geralmente usada como uma coadjuvante e interesse amoroso de Steve Rogers (o Capitão América), foi uma das primeiras heroínas no estúdio a ganhar uma obra própria – antes até que Jessica Jones – e mostrou que lugar de mulher é onde ela bem entender. Em mundo militar comandado por homens, Peggy fazia com que seu tempo, trabalho e esforço fossem notados. Em entrevistas à imprensa americana, Atwell disse que achou necessário colocar a protagonista convivendo com outras personagens mulheres, e que sempre procurou personagens femininas que não são definidas por uma só característica. É por essa razão que ela também escolheu atuar em "Howard’s End", elogiada minissérie do canal americano Starz que terá seu destino no Brasil - em relação à emissora que irá exibir - brevemente definido.



Sua personagem na minissérie é uma mulher singular. Margaret Schlegel vive na classe média britânica com seus dois irmãos. Juntos, eles falam sobre arte, política, e como a vida evolui espiritualmente, preferindo que todas essas situações sejam vistas com um toque "pessoal". Não existe empecilho por ser mulher e sua opinião é bem respeitada no meio burguês em que convive. Nos outros núcleos da produção estão a família rica dos Wilcox e a classe trabalhadora, regida por Leonard Bast. Assim como em outras obras da época, como "Norte e Sul", de Elizabeth Gaskell, a diferença social entre os protagonistas é explorada quando seus destinos se cruzam, no melhor do estilo dramático britânico.



O pano de fundo histórico é parte importante da história, e acompanha a transição da Inglaterra após o fim da era vitoriana, além de todos os avanços tecnológicos que aconteceram durante o século 19. Se para os Wilcox as coisas mudaram de uma forma positiva e os avanços privilegiaram seu estilo de vida, os Bast sofrem com as péssimas condições de trabalho e salários que mal sustentam as necessidades básicas. Enquanto isso, Margaret continuou desenvolvendo paixão por música e literatura. A Rainha Victoria e seu marido Albert foram responsáveis por uma grande explosão artística na Inglaterra, que deu aval para a burguesia explorar assuntos mais complexos, e abriu espaço para movimentos sociais, como o das sufragistas.





O que era necessário e importante para um núcleo da minissérie era completamente irrelevante para os outros. Esse ponto é provado sobre os vários debates feministas que existem no roteiro. Enquanto Margaret e sua irmã Helen acreditam em uma visão progressista sobre igualdade de gênero, os Wilcox discordam completamente da opinião no assunto, e defendem que é melhor deixar as discussões para os homens, bem como o voto e opiniões políticas. Já os Bast nem sequer se preocupam em analisar tal situação, com outras preocupações mais alarmantes em mente. Assim como nos dias atuais, o feminismo acabava segregado e atendendo apenas um grupo seleto de mulheres – sendo que seu propósito é coletivo e social.O romance entre Margaret e o mais velho dos Wilcox, Henry (Matthew MacFadyen), também é uma grande parte da história. Com essências diferentes entre si, os dois se atraem por respeito e admiração mútua, mesmo que discordem até na forma como devem agir em certas situações e nem acreditem nos mesmos ideais. Mais de uma vez, a mulher tem que bater o pé e exigir que ele não a force em circunstâncias desfavoráveis. Mesmo assim, é a relação entre a protagonista e sua irmã que prende a atenção durante os quatro episódios.As irmãs Schlegel redefinem o conceito de amizade feminina, e mostram afeição, carinho e companheirismo de forma comovente. As personagens são escritas de uma forma em que elas não são definidas por apenas uma característica, e sua força vem de inspirações diferentes. Regidas pelos sentimentos, ligadas ao movimento feminista, às artes e música, as duas são mais do que capazes de empatia e de se colocarem no lugar do outro, e é esse o trunfo que, no final, garante que elas se ajudem até o fim, ou até mesmo com que Margaret se apaixone por Henry.Produzida por Kenneth Lonergan, do longa que concorreu ao Oscar em 2017 "Manchester à Beira-Mar", "Howard’s End" vem acompanhada de ótimos cenários e figurinos, como toda série "de época" costuma ter. Se você é fã do gênero, essa obra é essencial.

Visão

A discussão sobre ícones feministas e exemplos de personagens femininas "fortes" sempre existiu, mas ganhou força quando James Cameron falou que a Mulher-Maravilha de Gal Gadot não era ícone porque era "bonita". Na mesma ocasião, ele defendeu sua protagonista de "Alien", Ellen Ripley, vivida por Sigourney Weaver nos seus filmes da franquia.

A resposta da diretora Patty Jenkins não poderia ter sido melhor. No seu post no twitter oficial, defendeu que as mulheres (personagens ou não) tinham personalidades, motivações e eram definidas por coisas diferentes. O que importa, na verdade, é a forma como elas são representadas nas telas, de forma complexa e profunda, assim como os protagonistas homens. "Apesar de ser um ótimo cineasta, James Cameron não é uma mulher", pontua.



No final, é isso que Atwell defende. Que as mulheres retratadas sejam cada vez mais fiéis ao que vemos na vida real, e tenham defeitos, motivações e que, principalmente, vão além da caracterização masculina e "dura" para serem consideradas fortes.