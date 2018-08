'House of Cards': última temporada chega dia 2 de novembro

Robin Wright retorna como presidente dos Estados Unidos na sexta e última temporada da premiada série

A sexta e última temporada de "House of Cards" chega na plataforma de streaming da Netflix no dia 2 de novembro. Dessa vez, Robin Wright assume o papel de presidente dos Estados Unidos após a saída de Kevin Spacey, que foi acusado de abuso sexual por mais de um ator em Hollywood.



Wright vive Claire Underwood, que durante as cinco temporadas traçou um caminho gradual e lento para comandar a sala oval. Agora é finalmente sua vez.



"House of Cards" é a primeira série original da Netflix a receber as principais indicações do Emmy Awards. A série soma um total de 53 indicações até hoje, com sete vitórias, incluindo a vitória de David Fincher como melhor direção para série dramática.



Mais informações sobre o título podem ser vistas no site oficial da Netflix.