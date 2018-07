'Hotel Transilvânia 3' explora férias em família

O filme, que tem direção e roteiro de Genndy Tartakovsky, estreia nesta quinta (12)

Um grupo de monstros se junta para fazer um cruzeiro. Essa é a premissa do novo filme da franquia "Hotel Transilvânia", que já está no seu terceiro longa, com o mesmo elenco e diretor. Dessa vez, no entanto, o cineasta Genndy Tartakovsky assina não só a direção, mas também o roteiro.



Na produção, os personagens embarcam em uma viagem de auto descobrimento. O que era para ser uma simples férias em um cruzeiro com a família, acaba virando algo desagradável e complicado. Ou seja, o roteiro usa da reunião como uma forma dos protagonistas falarem sobre os problemas de comunicação e dinâmica que estão tendo entre eles.



O protagonista Drácula, por exemplo, encontra problema em seguir em frente após sua filha Marvis casar com Johnny. Após cansar de se sentir sozinho, o vampiro mais "perigoso" da mitologia resolve recorrer aos aplicativos de namoro para conseguir uma companhia. É aí que ele conhece Ericka, uma mulher misteriosa que acaba por ser neta do caçador de vampiros, o Van Helsing. Logo, seu único objetivo é matar Drácula.



Uma das maiores marcas da animação é, com certeza, as figuras do terror clássico que vão dando as caras na história. Além do próprio Drácula, Frankenstein e A Múmia fazem parte do elenco regular. Além disso, a dublagem é feita por atores consagrados nos Estados Unidos. Adam Sandler é Drácula, Selena Gomez vive Marvis e Andy Samberg faz o humano Johnny.