Homem invade palco e 'salva' Jesus em 'Paixão de Cristo'

Homem sai da plateia e bate em ator vestido de soldado romano em Nova Hartz

Algo inusitado aconteceu durante a peça "Paixão de Cristo", no município de Nova Hartz, no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira (30). Enquanto um soldado romano machuca Jesus com uma lança, um homem saiu da plateia e atacou o ator com um capacete.



Após bater no soldado, o homem continuou investindo contra outros atores que estavam em cena, até ser rendido.



Segundo o Jornal Panorama, o irmão do agressor compareceu ao local e explicou que o irmão sofre de ataques psicóticos. As vítimas de agressão prestaram boletim de ocorrência.