‘Homem-Formiga e a Vespa’: criativo e divertido, mas nada novo

Um dos aspectos positivos de construir um universo cinematográfico compartilhado ao longo de 10 longos anos, é poder experimentar e definir o tom para cada filme/sequência que está inserido no mesmo. No caso do primeiro "Homem-Formiga", por exemplo, existia a grande necessidade de afastar Henry "Hank" Pym da figura problemática que ele era nos quadrinhos, introduzir Scott Lang (Paul Rudd) e o conceito do Reino Quântico, assim fazendo com que o filme fosse a primeira ficção científica do MCU. No segundo, o desafio é mais complicado: "Homem-Formiga e a Vespa", que entra em cartaz nesta quinta-feira (5) nos cinemas, tem que expandir o conceito da realidade paralela e apresenta a primeira heroína da Marvel como protagonista.

Hope Van Dyne, ou a Vespa, vivida pela ótima Evangeline Lilly (de "Lost"), nasceu para ser a heroína e usar o manto, que antes pertencia a sua mãe. Inclusive, o segundo filme começa já explicando e relembrando o seu público de onde a matriarca ficou todos esses anos: presa no Reino Quântico. No primeiro longa, Scott consegue chegar no nível subatômico, vai até a dimensão e consegue voltar, coisa que Janet Van Dyne (vivida por Michelle Pfeiffer) nunca conseguiu fazer.

Entre a busca resiliente de Hope e seu Hank por Janet, e a relação de Scott com sua filha, "Homem-Formiga e a Vespa" prova ser um filme sobre família, e apresenta conceitos heroicos passados por gerações. Ou seja, a dinâmica que começou com Janet e Hank agora é de Scott e Hope.